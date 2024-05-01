Россия первой в мире создала космическую гидрометеорологическую систему наблюдения за Арктикой

Впервые в мире Российской Федерацией создана гидрометеорологическая космическая система, обеспечивающая непрерывное наблюдение Арктического региона Земли и прилегающих территорий.

27 апреля Государственная комиссия по проведению лётных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты лётных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» с космическим аппаратом (КА) «Арктика-М» №2.

По результатам рассмотрения Государственная комиссия приняла решение о завершении испытаний с приёмом в эксплуатацию космического аппарата «Арктика-М» №2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов «Арктика-М» № 1 и №2.

Спутники «Арктика-М», находясь на орбитах типа «Молния» с высоким апогеем (~40 000 км) и поочередно сменяя друг друга, с периодичностью15 минут получают важнейшие данные о метеорологических параметрах (трёхмерные поля ветра, температуры, влагосодержания атмосферы, ледовая обстановка на северных морях, общее содержание в атмосфере водяного пара и озона и т.д.), а также гелиогеофизические данные на всем огромном пространстве Арктики выше 60° с.ш. Тем самым закрыта «брешь» в глобальном покрытии Земли метеорологическими космическими съёмками, поскольку Арктический регион недоступен для наблюдений спутниками на геостационарных орбитах, а низкоорбитальные спутники не обеспечивают наблюдение этого региона с требуемой периодичностью.

Как сообщает meteorf.gov.ru, построение орбитальной группировки «Арктика-М» началось в 2021 году. Уже 2 года первый аппарат успешно ведет многоспектральный спутниковый мониторинг района проведения экспедиции «Северный полюс-41». Он показал себя с наилучшей стороны для решения задач Росгидромета.

Орбитальная группировка «Арктика-М» планируется в составе четырёх космических аппаратов.

Приём, обработка, архивация и распространение спутниковых данных с КА «Арктика» осуществляются на базе действующей Государственной территориально-распределенной системы космического мониторинга Росгидромета в составе Европейского, Сибирского и Дальневосточного центров ФГБУ «НИЦ «Планета», а также ФГБУ «ИПГ» в части приёма и обработки гелиогеофизической информации.

Фото: https://www.meteorf.gov.ru/press/news/37467/