Россия подала протест после задержания траулера Норвегией

Министерство иностранных дел РФ обвинило береговую охрану Норвегии в незаконном задержании российского рыболовного траулера возле удаленной цепи островов в Арктике в начале апреля и заявила, что подала протест в Осло по поводу этого инцидента.

Норвежский архипелаг Шпицберген, расположенный примерно в 850 км ( 500 миль ) к северу от материковой Норвегии, рассматривается как потенциальная точка конфликта между Москвой и Западом, поскольку изменение климата открыло богатый природными ресурсами регион.

МИД Норвегии отметил, что причиной задержания стало нарушение норвежских правил ловли.

«Российское рыболовное судно «Борей» было задержано норвежской береговой охраной 2 апреля 2020 года по подозрению в нарушении норвежских правил, касающихся рыболовных операций и ловли рыбы в рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. Дело было разрешено в обычном порядке, судно было освобождено», — заявили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что судно было задержано в норвежской зоне защиты рыбы, которую Россия считает незаконной.

«Мы считаем, что практика задержания иностранных судов норвежской береговой охраной в так называемой зоне защиты рыб соответствует политике Норвегии по незаконному расширению своих прав в регионе архипелага», - цитирует Захарова агентство ТАСС.

Статус Шпицбергена регулируется договором 1920 года, который предоставляет Норвегии суверенитет, но разрешает другим подписавшим, в том числе России, право на проживание и коммерческие права. Российская угледобывающая компания работает там десятилетиями.

В последние годы Москва обвиняла Норвегию в нарушении договора, перечислив такие опасения, как создание Норвегией рыбозащитной зоны. Норвегия отвергла эти обвинения и заявила, что полностью соблюдает договор.

В норвежском МИД ответили, что не намерены «проводить консультации с другими странами относительно осуществления её суверенитета над какой-либо частью норвежской территории».

«Борей» был замечен плывущим к югу от Шпицбергена в начале этого месяца, и в последний раз он сообщал о своём местонахождении 10 апреля к юго-востоку от острова Медвежий на краю рыболовной защитной зоны Шпицбергена, как показывают данные по отгрузке на «Refinitiv Eikon».