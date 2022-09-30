Россия поддержала свободный выбор миллионов людей, мы будем отстаивать суверенитет и защищать нашу землю: Андрей Чибис прокомментировал вхождение в состав страны новых регионов

Комментируя событие, глава Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что подписание договоров о вступлении новых областей, создание новых субъектов и увеличение нашей страны – это историческое событие.

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий – Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Подписи под документами поставили Президент России Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Далее документы будут направлены для ратификации в Госдуму и Совет Федерации.

Комментируя событие, глава Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что подписание договоров о вступлении новых областей, создание новых субъектов и увеличение нашей страны – это историческое событие.

«Эмоции переполняют, душевный подъём. Главное, что люди сами сделали свой свободный, однозначный выбор. Наша страна поддержала выбор миллионов людей. Как бы ни было непросто, мы становимся мощнее и сильнее. Сегодня главная задача – обеспечить защиту всех наших людей, которые выбрали будущее вместе с Россией. Я провожаю бойцов, в том числе мобилизованных, и эти парни каждый раз уходят со словами: «Мы не подведем». Мы вместе делаем все, чтобы победа была за нами. И мы будем отстаивать свой суверенитет и защищать нашу землю. Мурманская область, в свою очередь, продолжит помогать нашим воинам всем, чем необходимо», – сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что северяне уже собрали 300 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в регионе оказывается всесторонняя поддержка мобилизуемым гражданам и их семьям.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении регионов в состав России. Большинство проголосовавших высказались за.

Фото и видео: https://vk.com/wall537777114_440301