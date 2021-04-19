Россия прикроет северное направление сплошным радиолокационным щитом

Российское Минобороны готовится накрыть Арктику непроницаемым радиолокационным куполом с помощью радаров 1Л119 «Небо-СВУ».

Его опытные образы поступили на вооружение ещё в конце 2020 года, их уже используют для максимального охвата воздушного пространства. «Небо-СВУ» отличается от радиолокационных станций «Небо-М» мобильностью и компактностью. Отряды, оснащенные новым РЛС, можно будет размещать на любом отрезке Северного морского пути (СМП).

О том, что системы ПВО стоит усовершенствовать для более полного контроля за СМП, ещё в конце 2019 года говорил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам Айтеча Бижева — экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ – после ухода с Севера регион остался без противовоздушной обороны, а радиолокационное покрытие стало короче по дальности и меньше по высоте.

Сейчас Россия нагоняет былые мощности, заявил Бижев. «Небо-СВУ» помогут увеличить радиолокационное поле и улучшить контроль за воздушным пространством в Арктике, сообщает polit.info.