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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.24 09:25

Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет – МИД РФ

Россия временно прекратила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех членов совета. Об этом заявили РИА «Новости» в российском МИДе.

В ведомстве уточнили, что ждут возобновления совместных проектов, затрагивающих «важные для всех арктических государств вопросы». В их числе: сохранение экосистемы Заполярья, проведение исследований, включая морские научные экспедиции, а также повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.

Напомним, Арктический совет был учреждён в 1996 году. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председатель организации меняется каждые два года.

В марте 2023 года власти России скорректировали подход к международному сотрудничеству на Севере. Из Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года убрали упоминание Арктического совета.

Согласно сообщению от МИД РФ, на данный момент вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не рассматривается.

Ответив на вопрос о том, какие действия Совета могут стать «красной линией» для России и привести к её выходу, МИД указал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой от 7 февраля. В нём говорилось, что если Арктический совет станет недружественным институтом для России, то Москва рассмотрит выход из него.

В МИД РФ также добавили, что возможны различные варианты и не хотелось бы заниматься гипотетическими рассуждениями.

В российском ведомстве отметили, что на данный момент вопрос о выходе из Арктического совета не актуален. Дипломаты напомнили, что на 13-й официальной сессии Совета 11 мая 2023 года в Салехарде было принято совместное заявление, в котором все страны-члены выразили свою поддержку конструктивному диалогу и сотрудничеству в регионе, а также подтвердили своё участие в Арктическом совете в качестве ведущего международного форума в Заполярье.

МИД выразил надежду, что все страны-члены Арктического совета будут выполнять свои обязательства. В России поддерживают подход, основанный на развитии взаимовыгодного сотрудничества между восьмью арктическими государствами в интересах устойчивого развития всего Арктического региона.

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