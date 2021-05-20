Россия призывает создавать комфортную среду для инвестиций в Арктику

На встрече в Рейкьявике председательство в Арктическом совете на два года переходит от Исландии к России.

Напомним, Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

Как пишет 1prime.ru, Москва призывает создать комфортную среду для инвестиций в Заполярье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия выступает за то, чтобы наши общие усилия направить прежде всего на улучшение благосостояния и качества жизни людей в Арктике. Считаем необходимым повышать доступность услуг в сфере образования и здравоохранения. Расширять гуманитарные, в том числе молодежные обмены. Поддерживать начинания, направленные на сохранение самобытности и наследия коренных народов Севера», — отметил министр, выступая на министерском заседании Арктического совета.

По его словам, в Москве исходят из того, что «залогом более полного раскрытия экономического потенциала Заполярья является создание комфортной среды для инвестиций».

«При этом хозяйственное освоение должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами и при уважении особенностей традиционного образа жизни местного населения. Важно, чтобы работающие в северных широтах представители делового сообщества проявляли социальную ответственность, работали над упрочением взаимополезных отношений с коренными народами региона», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что в условиях изменения климата особую актуальность приобретает обеспечение устойчивой и безопасной морской деятельности в Арктике. «В регионе бурно развивается судоходство, способствующее диверсификации транспортных путей между Атлантикой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Возрастает роль Арктики в обеспечении глобальной энергетической безопасности, общих усилиях по переходу к климатически нейтральной экономике», — подчеркнул министр.