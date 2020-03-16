Россия продолжит исследования в Арктике, чтобы представить в ООН новые данные по границе шельфа

Россия продолжит исследования в Северном ледовитом океане, чтобы представить комиссии ООН новые уточняющие данные по границе шельфа в Арктике, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В конце февраля Кобылкин во главе российской делегации представил комиссии по границам континентального шельфа ООН данные по шельфу Северного Ледовитого океана.

«После очередного визита в ООН мы продолжим работы в океане, чтобы снять вопросы, например, по хребту Гаккеля. В целом я понимаю, что это ещё очень надолго. Но как бы долог не был этот путь - его надо пройти, нужно расширить границы России в Арктике. Речь идёт о 25% общем мировых запасов мира. Арктика и есть кладовая мира», - сказал он.

«Я ездил туда (на заседание комиссии по границам континентального шельфа ООН) в первый раз, и лично убедился - как сложно идет этот процесс. Потому что битва в Арктике грозная, это битва за границы, за территории, за огромные ресурсы. Все отдают себе в этом отчёт. Меня порадовала эта поездка, много встало по своим местам. В результате я принял решение, что теперь лично возглавлю делегацию РФ в Комиссии ООН», - рассказал министр.

«Очень важным фактом лично для меня стало то, что в комиссии работают высокопрофессиональные люди, знающие проблему морского шельфа изнутри. Они геофизики, профессоры, академики, бывшие адмиралы. Абсолютно разные люди. И эта комиссия - совершенно не про политику, она про доказательства, геологическую базу, подтверждающие детали», - подчеркнул он.

«Деньги, которые РФ потратила за это время на геологоразведочные работы на шельфе Северного Ледовитого океана - это вовремя и на нужное дело направленные средства. Информация этих экспедиций будет стартовой позицией в будущей геологоразведке, сможет подсказать - куда двигаться, где есть ресурсы», - считает Кобылкин. - Конечно, политика в самом процессе установления границ есть. Но если мы будем максимально доказательны, если новые и новые материалы будут только подтверждать нашу правоту - с ней вынуждена будет согласиться любая профессиональная комиссия».