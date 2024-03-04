В Мурманске на торжественной церемонии открытия Полярной Олимпиады выступит группа «Ума Турман»Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 13:30

Россия развернёт дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО – Сергей Лавров

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Сергей Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО.

«Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — указал министр.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.

Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придётся принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить и что делать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:45Городские хроники (6+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин-PRO Валюту (16+)Рубль слабеет после окончания налогового периода и на фоне приостановившегося роста цен на нефть-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года-PRO ЖКХ (18+)Главы округов Мурманска оперативно реагируют на предложения и замечания горожан-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика