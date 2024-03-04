Россия развернёт дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО – Сергей Лавров

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Сергей Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО.

«Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — указал министр.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.

Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придётся принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm