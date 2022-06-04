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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.22 11:00

Россия реконструирует порты Тикси и Диксон и разместит там боевые корабли — командующий СФ Александр Моисеев

Россия реконструирует арктические порты Тикси и Диксон для усиления охраны Северного морского пути (СМП), сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

«В рамках реализации государственной политики РФ в Арктике и выполнения поручений Президента РФ по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция морских портов двойного назначения Тикси, Диксон», — сказал Моисеев на брифинге 2 июня 2022 года.

Как пишет «Интерфакс», по его словам, это «позволит силам флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути».

Александр Моисеев заявил, что модернизация этих портов позволит «на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового класса – круглогодично».

Фото: https://function.mil.ru/news

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