Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле снизились цены на продукты - РИА «Новости»

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция, следует из расчётов РИА «Новости». Цены снизились на 0,22% в годовом выражении.

Исследование проведено РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за апрель. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.

Наименьшая инфляция среди европейских государств в середине весны наблюдалась в Швейцарии — там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. Темпы инфляции ниже десяти процентов наблюдались ещё в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

В абсолютном большинстве европейских стран темпы роста цен на продукты замедлились, сильнее всего в Чехии, а также в Боснии и Герцеговине — в этих странах инфляция снизилась на 6,2 процентного пункта против показателя апреля 2022 года. При этом в Ирландии темпы инфляции в апреле не изменились, оставшись на максимальных с 1980-х годов значениях в 13,1%. Ускорились цены на продукты в двух странах: Исландии (на 0,2 п.п.) и Норвегии (1,9 п.п.).

Напомним, годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля текущего года всего лишь один раз — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%.