Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями

Вместе с нами в топ-5 антирейтинга находятся Греция, Словения, Португалия и Испания. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на результаты расчёта индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г . – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчёта данных.

«Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а индекс потребительской уверенности терял одномоментно не более 14–15%», – подчеркивают авторы исследования.

Абсолютные показатели тоже выглядят тревожно: в ходе опроса 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, при этом только 10% верят, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнёт выправляться.