Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 годаПочти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.20 11:15

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями

Вместе с нами в топ-5 антирейтинга находятся Греция, Словения, Португалия и Испания. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на результаты расчёта индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчёта данных.

«Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а индекс потребительской уверенности терял одномоментно не более 14–15%», – подчеркивают авторы исследования.

Абсолютные показатели тоже выглядят тревожно: в ходе опроса 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, при этом только 10% верят, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнёт выправляться.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Семён Андреевич П.
21.07.20 10:15
А когда местное население будет наводить порядок в Териберке? Сколько можно мусор собирать всем миром в самом красивом месте Заполярья?
Комментарий к новости:Мурманские активисты ОНФ провели экологическую акцию на побережье Баренцева моря в Териберке
Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:15«Дачная поездка сержанта Цыбули». Художественный фильм (12+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Ирина Мирошниченко. Откровения». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 года-PRO Валюту (16+)Доллар и евро начали торги ростом-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Россияне должны знать, сколько они смогут прожить в своём доме до момента, когда здание станет аварийным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовал: 621 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика