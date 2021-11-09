Россия возобновила авиасообщение с Норвегией и не только

Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиасообщение с Норвегией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

Как сообщает ИА «СеверПост», авиасообщение с Норвегией восстанавливается по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло. На каждом маршруте будет осуществляться по два рейса в неделю.

Напомним, в аэропорту Мурманска открылся пункт сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Зона диагностики под названием «Фастест» находится у стоек регистрации и работает круглосуточно без выходных.