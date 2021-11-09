Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 13:00
Россия возобновила авиасообщение с Норвегией и не только
Россия с 9 ноября возобновила регулярное авиасообщение с Норвегией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.
Как сообщает ИА «СеверПост», авиасообщение с Норвегией восстанавливается по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло. На каждом маршруте будет осуществляться по два рейса в неделю.
Напомним, в аэропорту Мурманска открылся пункт сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Зона диагностики под названием «Фастест» находится у стоек регистрации и работает круглосуточно без выходных.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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