Россиян автоматически уведомят о получении выплаты на школьников

Минцифры 11 июля начнёт тестировать механизм автоматических уведомлений с портала «Госуслуги» на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьников — портал автоматически заполнит заявление и направит уведомление в «Личный кабинет» пользователя, заявил вчера журналистам глава министерства Максут Шадаев.

«По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объём информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах», — сказал министр.

По его словам, портал сам заполнит форму заявления на выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в «Личный кабинет», чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат, пишет 1prime.ru.