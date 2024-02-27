Россиян, использующих возможность получения налогового вычета, становится больше

Россияне стали чаще обращаться за получением налогового вычета. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и проч.: каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов, каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ею по разным причинам. Лишь 18% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые.

Женщины более осведомлены в финансовых вопросах, чем мужчины, и чаще имеют опыт возврата уплаченных в казну налогов.

Количество россиян, знающих о возможности получения налогового вычета и имеющих навыки подачи налоговой декларации, растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных.

6 из 10 россиян, обращавшихся за получением налогового вычета, заполняли документы для ФНС самостоятельно. Каждый пятый — с помощью финансовых консультантов, каждый девятый — с помощью друзей и родственников.

Сложность заполнения налоговой декларации те, кто её ни разу не подавал, оценивают на 3,5 балла из 5, а те, кто подавал — всего на 2,7 балла.

Россиян, осведомленных о возможности получения налогового вычета и обращающихся за этой льготой, за три года стало больше.

Время проведения опроса: 14—22 февраля 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Мурманской области.