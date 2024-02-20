Россиян, называющих 23 февраля просто выходным днём, стало меньше

Выросло число россиян, считающих День защитника Отечества профессиональным праздником военнослужащих. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Для каждого второго россиянина День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. Причём сегодня такого мнения придерживаются чуть чаще, чем год назад: 50% против 47% соответственно. 35% россиян считают 23 февраля праздником всех мужчин.

Для 10% — это просто ещё один выходной день в календаре, за год число приверженцев такой точки зрения снизилось на 4 процентных пункта.

Женская часть трудовых коллективов готовится к чествованию мужчин 23 февраля. Каждая вторая трудоустроенная россиянка сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин. Где-то готовят подарки, где-то накрывают столы, где-то пишут стихи и готовят речи, а в некоторых коллективах будет все и сразу: про подарки рассказали 32% опрошенных, про застолья или чаепития и торжественные речи — по 15%. 23% россиянок ответили, что в их трудовых коллективах не планируют поздравлять мужчин с 23 февраля: «Их мало, и никто из них не служил».

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года.