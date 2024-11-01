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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 14:00

Россиян, не согласных снижать зарплатные ожидания, за два года стало больше

48% не согласны снижать ожидания по заработной плате в процессе трудоустройства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Рынок труда изменился, и эти перемены с нами надолго. Количество россиян, не готовых к снижению зарплатных ожиданий, максимально: сейчас каждый второй (48%) не готов уступать работодателю в этом вопросе. За два года россиян, не желающих поступаться размером дохода, стало больше на 10 процентных пунктов. Да и размер уступки меньше, чем два года назад: сегодня готовы получать зарплату в среднем меньше на 9,2%, в 2022 году — на 9,8%. За последние 9 лет такой низкий показатель был только в 2019 году (9,1%).

Только 44% опрошенных потенциально готовы уступить в размере заработной платы при трудоустройстве. Каждый пятый согласен на снижение в размере 5% от заработка, 16% респондентов — не более 10%, 4% респондентов — не более 15%. Получать меньше на 20% согласны 3% опрошенных, на 25% — всего 1 из 100. В среднем соискатели готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9,2%.

Зарплатные ожидания у мужчин по большинству профессий выше, чем у женщин, при трудоустройстве представители сильного пола готовы уступить чуть большую долю потенциального заработка (9,5%, в то время как женщины — 8,9%).

Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет готовы уступить чуть меньше (8,8%), чем те, кто моложе (9,1%), и те, кто старше (9,6%).

Среди респондентов с доходом более 100 тысяч рублей в месяц готовы снижать свои зарплатные ожидания лишь 4 из 10 (в среднем на 10,1%).

Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату, чем трудоустроенные (48% против 40% среди тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей). Среднестатистический безработный соискатель готов получать на 9,7% меньше, в то время как работающий согласится уступить 8,6%.

Сегодня занятые россияне, желающие сменить работодателя, составляют большинство на рынке труда. Они ищут более выгодные условия, а потому менее гибки в вопросах заработной платы, во многом из-за этого мы наблюдаем устойчивый рост вознаграждения в последние годы.

Время проведения опроса: 7—29 октября 2024 года.

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