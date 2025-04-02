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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 18:00

Россиян, не знакомых с дискриминацией при трудоустройстве, за 19 лет стало больше почти в 2 раза

Вот уже четверть века специалисты «SuperJob» наблюдают за развитием рекрутинга и HR-менеджмента. «Мы первыми начали отслеживать дискриминирующие практики в найме и трудовых отношениях и бороться с ними. Наши вебинары для соискателей, кадровиков и нанимателей прослушали сотни тысяч человек. За 19 лет россиян, не сталкивавшихся с дискриминацией при трудоустройстве, стало почти вдвое больше — это и наша победа», отмечает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

За последние 19 лет доля тех, кто не верит в предвзятость при трудоустройстве, выросла с 18% до 33%. Значительно реже россияне стали сталкиваться с дискриминацией по возрасту (минус 13 процентных пунктов) и месту жительства (минус 11 п.п.).

Однако при формальном равенстве возможностей 2 из 3 соискателей по-прежнему сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу. Каждый второй россиянин считает, что существует возрастная дискриминация при приеме на работу, 27% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 25% — по гендерному признаку, а 18% — по месту жительства или национальности. По мнению 13% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.

Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, тогда как женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу соискателя и наличию детей. Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 67% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%. При этом молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию по всему остальному спектру критериев: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».

Время проведения опроса: 7—26 марта 2025 года.

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