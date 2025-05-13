Россиян, отрицающих ценность образования, за 20 лет стало больше в 3 раза

3 из 4 россиян считают, что важно получить хорошее образование, причём для большинства — это скорее путь к самореализации, чем гарантия приобретения профессии, которая будет кормить всю жизнь. Скептики пока в меньшинстве, но их число растёт. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

75% россиян считают, что важно получить хорошее образование, причём 54% видят в нём ключ к самореализации, а 21% — гарантию получения профессии на всю жизнь. За 20 лет отношение к качественному образованию в обществе претерпело изменения: в 2005 году его важность отмечали 92% граждан — на 17 п.п. больше, чем сегодня.

Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Россияне подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство».

Однако 17% граждан относятся к образованию скептически, а ещё 8% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт даёт лишь базовые и неактуальные сведения».

Женщины больше верят в полезность хорошего образования (79% против 71% соответственно). Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди россиян старше 45 лет ценность образования признают 81%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 69%. При этом старшее поколение чаще, тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.

В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (78% против 70% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц) и обладатели дипломов вузов (82% против 65% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).

Время проведения опроса: 26 марта — 28 апреля 2025 года.