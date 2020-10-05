Россиян пытаются избавить от навязчивой рекламы, распространяемой в платёжках ЖКУ

Депутат Госдумы оправил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение о запрете распространения любой рекламы посредством платёжных документов на ЖКУ. Исключение касается социальной рекламы и справочной информации. За нарушение запрета предполагаются штрафы. Изменения нужно внести ст. 5 и ст. 38 38-ФЗ «О рекламе». За нарушения законодательства о рекламе для юрлиц предполагаются штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, в том числе на их оборотной стороне. Это не касается социальной и справочной информации. Однако у УК и расчетных центров, выставляющих платежки, осталась возможность вкладывать в конверты рекламные листовки и флаеры. Нередко в их числе - предложения по замене радиаторов, счетчиков, окон и так далее. Подобная реклама путает граждан, особенно пожилых - иногда они воспринимают ее как обязательную к выполнению, указала директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

«Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать», - считает депутат Госдумы Виктор Зубарев, слова которого приводят «Известия».

В стране практически полностью отсутствует защита граждан от спама. Но если в электронной почте есть возможность отписаться от раздражающих писем, то в случае с реальными почтовыми ящиками это невозможно. А УК в принципе не должны заниматься распространением рекламы и зарабатывать на этом, отметил член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Ввод запрета на распространение рекламы через платежки за ЖКУ - излишняя мера, полагает директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Зачастую за счёт неё управляющим компаниям удаётся снизить стоимость формирования и распространения квитанций, объяснила она. Возможность рекламы должна остаться, особенно сейчас, когда отрасль ЖКХ требует дополнительных инвестиций из-за коронакризиса, считает генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.