Россиян, считающих красоту серьёзным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве

Работодатели все реже называют внешнюю привлекательность преимуществом при трудоустройстве и построении карьеры. В том, что красота может быть серьёзным плюсом, россияне сегодня убеждены реже, чем 15 лет назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 1000 работодателей из всех округов страны.

В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 68% менеджеров по персоналу. Это примерно столько же, сколько было в 2020 и 2021 годах, когда пандемия ковида и повсеместное введение удаленки научили работодателей ценить в сотрудниках профессиональные компетенции, а не красоту. По сравнению же с 2009 годом, число HR-менеджеров, уверенных в значимости хороших внешних данных кандидата, заметно сократилось (минус 14 процентных пунктов).

Важна ли привлекательность сотрудника для построения карьеры в конкретной компании? 38% работодателей утверждают, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено. Такая позиция становится все более популярной. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет 3,5 балла по 10-балльной шкале: это на 0,3 балла меньше, чем в 2021-м, и на 1,3 меньше, чем в 2020-м.

Мнение о том, что хорошие внешние данные являются серьёзным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, соискатели разделяют реже, чем работодатели. Сегодня в этом убежден 61% россиян — это на 5 п.п. меньше, чем в 2020-м, и на 23 п.п. меньше, чем 15 лет назад. В важности внешней красоты чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (71%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (58%).

Время проведения: 9—19 января 2023 года.