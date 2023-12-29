Россиян, согласных на «серую» или «чёрную» зарплату, наконец стало меньше

Россиян, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу без оформления с «чёрной» зарплатой, меньше, чем сторонников честных трудовых отношений. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сейчас, в период дефицита рабочей силы в крупных отраслях экономики, соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 41% опрошенных не согласится на предложение трудоустройства по «серой» или «чёрной» схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 37%. Причём мужчин, согласных на зарплату в конверте, в 1,6 раза больше, чем женщин (46 и 28% соответственно).

Время проведения опроса: 20—26 декабря 2023 года.