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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 12:00

Россиян стали чаще приглашать на иностранные вакансии

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные российскими соискателями в первом квартале 2023 года. 

За январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что речь идёт именно о стране, указанной в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской.

Наиболее заметно интерес к российским соискателям вырос в таких странах, как Индонезия (год назад было зафиксировано всего четыре приглашения, в начале 2023 г.– уже 170), Сербия (с 51 приглашения до 428), Мексика (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тысячи), Турция (с 959 до 4,6 тысячи), Кыргызстан (с 1,2 тысячи до 4,7 тысячи) и США (с 1,1 тысячи до 4,3 тысячи). Также можно выделить Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию, Португалию: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали россиян, либо это было единичные случаи, но в 2023 году приглашения выросли до нескольких десятков.

В то же время в первом квартале текущего года российские резюме не получили ни одного приглашения на вакансии из Бангладеш, Исландии и Норвегии, хотя в первом квартале прошлого года в каждом случае насчитывалось по несколько сотен приглашений. Кроме того, интерес к российским соискателям заметно снизился в Словакии (с 297 приглашений до 9), Франции (с 93 до 3), Великобритании (с 212 до 19), Латвии (с 88 до 9), Италии (с 77 до 19), Польше (с 1,1 тысячи до 327), Финляндии (со 101 до 34).

При этом чаще всего россияне получают приглашения на вакансии из Казахстана (31%, или 29,5 тысячи приглашений), Беларуси (21%, или 20,5 тысячи), Грузии (10%, или 9,3 тысячи), а также Узбекистана (7%), Кыргызстана, Турции и США (по 5%).

Число приглашений на нероссийские вакансии, полученных российскими резюме,

 1 квартал 2023, данные hh.ru

Страна (топ-15)

Количество

приглашений,

 в тыс. шт.

Доля от всех

 иностранных

приглашений

Динамика

 год к году

Казахстан

29,5

30,8%

67%

Беларусь

20,5

21,5%

-15%

Грузия

9,3

9,7%

160%

Узбекистан

7,0

7,3%

92%

Кыргызстан

4,8

5,0%

294%

Турция

4,6

4,9%

384%

США

4,3

4,5%

276%

Армения

4,0

4,2%

198%

Германия

2,9

3,1%

129%

ОАЭ

2,2

2,3%

411%

Азербайджан

1,6

1,6%

73%

Кипр

0,8

0,9%

97%

Китай

0,8

0,9%

-27%

Сербия

0,4

0,4%

739%

Польша

0,3

0,3%

-71%

 

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получают соискатели из Москвы (35% от общего количества таких приглашений), Санкт-Петербурга (13% или более 13 000 приглашений на иностранные вакансии), Краснодарского края (4%), а также из Республики Татарстан, Московской и Свердловской областей (по 3%).

Среди регионов СЗФО лидерами по приглашению местных жителей на иностранные вакансии оказались Калининградская область (более 1000 приглашений на работу для местных жителей от работодателей из других стран с начала года), Ленобласть (более 300 приглашений), Архангельская область (более 250 приглашений).

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали в России клиентские менеджеры (более 12000 приглашений с начала года), программисты и разработчики (более 10000 приглашений) и дизайнеры (более 7000). Также пользуются спросом у компаний из других стран операторы колл-центров (более 7000 приглашений), контент-менеджеры, учителя и преподаватели, ассистенты руководителей, редактора и копирайтеры, маркетологи.

Интересно, что за год у работодателей из других стран вырос спрос на российских специалистов колл-центров (+108% приглашений), дизайнеров (+78%), программистов (+54%), клиентских менеджеров (+45%), smm-менеджеров (+44%), но упал на преподавателей (-38%). Между тем это не помешало последним войти в рейтинг наиболее часто приглашаемым на иностранные вакансии.

Топ-10 специализаций нероссийских вакансий, на которые приглашали россиян 

Профессия

Число приглашений

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

12684

Программист, разработчик

10166

Дизайнер, художник

7382

Оператор call-центра, специалист контактного центра

7074

SMM-менеджер, контент-менеджер

4025

Учитель, преподаватель, педагог

3768

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

3020

Копирайтер, редактор, корректор

2800

Продавец-консультант, продавец-кассир

2744

Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог

2449

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