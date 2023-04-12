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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 16:00

Россиян в пять раз чаще стали звать работать в космическую отрасль и аэронавтику

Ко Дню космонавтики служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучила рынок труда в регионах СЗФО и составила список вакансий, связанных с космосом.

Упоминания космоса и космонавтики сегодня можно встретить в трёх тысячах вакансий по всей стране, но чаще всего речь идёт либо об адресе (например, проспект Космонавтов или кинотеатр «Космос»), либо об эпитетах (например, космические результаты, космический коллектив).

Вакансии, которые на самом деле связаны с освоением космоса, встречаются значительно реже – несколько сотен на всю страну. В частности, за январь-апрель 2023 года в России было открыто около 400 вакансий для различных специалистов по космическим аппаратам (чаще всего это инженеры, программисты и квалифицированные рабочие). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на специалистов по космическим аппаратам вырос в пять раз.

Какие вакансии предлагают работодатели в СЗФО:

Рейтинг вакансий специалистов в космической отрасли России:

  • В Москве открыта вакансия для инженера-исследователя по динамике, баллистике, управлению движением космических аппаратов, зарплата - от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов. Специалисту предстоит разрабатывать алгоритмы управления полетом космических аппаратов, а также проводить научные исследования в этой области.
  • Еще один пример из столицы – вакансия ведущего инженера-теплофизика в ракетно-космической технике с зарплатой от 80 000 до 140 000 руб. на руки. Ключевая обязанность - разработка математических моделей и проведение тепловых расчётов для космических аппаратов.
  • В Химках открыта вакансия инженера-конструктора ракетно-космической отрасли, на которую работодатель готов взять выпускников технических профильных вузов даже без опыта работы. Предлагаемая зарплата - от 80 000 руб. до вычета налогов.
  • Работодатель из Санкт-Петербурга находится в поисках ведущего Embedded-программиста, которому предстоит разрабатывать программное обеспечение для малых космических аппаратов. Уровень зарплаты не указан.
  • В Ижевске открыта вакансия инженера-конструктора, которому предстоит участвовать в разработке приборов космического назначения. Уровень зарплаты не указан, однако работодатель отмечает, что она в рынке.
  • Сборщик космических аппаратов требуется в Москве, вакансия открыта российской частной компанией - производителем высокотехнологичных спутниковых компонент и технологий для малых космических аппаратов.
  • Институт космических исследований РАН находится в поисках программиста микроконтроллеров на C/С++. Предлагаемая зарплата - от 150 000 руб. до вычета налогов. В обязанности сотрудника будет входить разработка бортового программного обеспечения на отечественных микропроцессорах для научных приборов и систем сбора данных.
  • Российский институт радионавигации и времени ищет ведущего инженера-электронщика, предлагаемая зарплата - от 70 000 до 100 000 руб. до вычета налогов. Среди основных задач - разработка и расчет высокочастотных преобразователей напряжения для полезной нагрузки космических аппаратов.
  • В Красноярске открыта вакансия инженера, среди обязанностей которого - системное проектирование космических комплексов различного назначения, а также выпуск технических заданий на космические аппараты. Предлагаемая зарплата - от 50 000 руб. на руки.
  • В Москве открыта вакансия ведущего инженера-испытателя космической техники. Размер зарплаты не указан, однако отмечается, что доход находится на уровне лидеров ИТ/телеком-индустрии.

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