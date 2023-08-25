О том, что с нетерпением ждали 1 сентября в детстве, чаще всего вспоминает старшее поколение. Тех, кто признаётся в ненависти к этому дню, больше всего среди россиян моложе 34 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, в т. ч. родители школьников из всех округов страны.

Будучи школьником, каждый пятый россиянин (21%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (49%) — скорее ждал. В ненависти к Дню знаний признались 3 из 10 опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 10%, а скорее ненавидели 20%. По сравнению с 2021 годом, респонденты стали чуть реже говорить о том, что, будучи учениками, очень ждали этот праздник (минус 3 п.п.).

Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 74% против 67% среди мужчин). Россиян, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 79%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с тёплыми чувствами (71% среди получающих от 80 тысяч рублей в месяц).

Сегодня считают 1 сентября праздником 57% россиян, а не считает каждый третий (33%). Родители школьников настроены менее критично: 66% из них относят День знаний к красным дням календаря, а каждый четвёртый не относит (25%). Среди россиян в целом (в т. ч. и среди родителей) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (60%). Число тех, кто выделяет День знаний из череды будней, растёт с увеличением уровня доходов опрошенных (57% среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей).

Время проведения опроса: 17—22 августа 2023 года.