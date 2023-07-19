Россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, хотят дать право оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту

Такой закон сенаторов и депутатов Госдумы приняла 18 июля.

«Законопроект вводит постоянно действующие кредитные каникулы для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В случае если доходы заёмщика упали более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев, он может подать заявление в банк или микрофинансовую организацию на оформление кредитных каникул сроком до шести месяцев», — указал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Обратиться к кредитору с требованием о предоставлении такого льготного периода, в течение которого можно будет не вносить платежи по договору, позволяется один раз за период выплаты задолженности.

Как пишет pnp.ru, к законопроекту поступило 5 поправок, сообщил депутат. «Мы добавляем ещё одно основание ко второму чтению для оформления кредитных каникул — это проживание заёмщика в зоне чрезвычайной ситуации с ущербом его имуществу и нарушением условий жизни. И второе — заёмщик сохранят право на оформление кредитных каникул после окончания ранее оформленных им так называемых военных кредитных каникул», — указал парламентарий.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут предоставить кредитные каникулы, будет определять кабмин. До этого он был установлен в размере 1 млн 600 тысяч рублей, если займ обеспечен залогом транспортного средства, 450 тысяч — для остальных договоров потребкредита.

Закон должен вступить в силу с января 2024 года.

Возможность оформить каникулы по потребительскому кредиту защитит права граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заёмщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита, — сказал Володин. — Если человек заболел, потерял работу, и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту».

Сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут её ухудшать.