Россиянам стали меньше нравиться корпоративные мероприятия

Почти каждый второй россиянин не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 15% признались, что прогуляли. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего в компаниях, организующих корпоративы, из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (52%) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель: при этом 16% они однозначно нравятся, а 36% скорее нравятся. Напротив, у 48% отношение негативное: 18% категорически не нравятся праздники, проводимые компанией, а 30% скорее не нравятся. По сравнению с 2021 годом россияне стали чаще говорить, что корпоративы не любят (+6 п.п). В числе самых популярных аргументов — неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов»; «Ненавижу онлайн-мероприятия».

Тех, кто позитивно воспринимает корпоративы, среди женщин больше, чем среди мужчин (в целом 60% против 45%). Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (19%).

Каждый второй работающий россиянин (52%) был на последнем корпоративе, организованном компанией. Каждый третий (33%) сообщил, что пропустил его по уважительной причине, а 15% признались, что прогуляли мероприятие. И прогульщиков, и не пришедших по уважительным причинам намного больше среди тех, кому корпоративные праздники не нравятся. В прогулах чаще всего чистосердечно признаются опрошенные до 34 лет (22%), а о том, что для неявки была уважительная причина, чаще говорят респонденты старше 45 (35%). Тех, кто был на последнем корпоративе, больше среди женщин, чем среди мужчин (57% против 47%).

По сравнению с 2021 годом, россияне стали реже посещать корпоративы (минус 6 п.п.). При этом на наличие уважительных причин стали ссылаться чаще.

Каждый третий россиянин (34%) скорее одобряет коллег, пропускающих корпоративы. Свою позицию опрошенные объясняют правом работника проводить свободное время по собственному усмотрению: «Не люблю принудиловку». Каждый одиннадцатый (9%), напротив, скорее не одобряет таких сослуживцев: по их мнению, не так уж сложно иногда уделить время неформальному общению с командой. Затруднились дать оценку подобному поведению 57%: «Обстоятельства у людей могут быть разными».