Россиянам заранее сообщат о размере будущей пенсии - ПФР

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.

«Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45-ти лет выбран временной отсечкой неслучайно, - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости».

Как пишет «Российская газета», к этому возрасту взрослые люди уже начинают вплотную задумываться о своих перспективах. И при этом у них ещё достаточно времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей пенсии, если её размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ по накоплению добровольного пенсионного страхования. Или придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какой примерно будет пенсия по старости, исходя из уже перечисленных отчислений, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Предполагается, что там же будут указаны параметры, необходимые для расчёта выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Кроме личного кабинета на портале Госуслуг, узнать о своём будущем можно будет и на сайте Пенсионного фонда. Если с этим возникнут какие-либо сложно, точно такие же данные должны предоставить и в отделении Пенсионного фонда.

Эти уведомления - не единственное новшество, внедряемое Минтруда в рамках повышения проактивности собственной работы и деятельности подведомственных органов. Например, с 1 июля 2021 года назначение пенсии по инвалидности начнётся сразу же после решения медико-социальной экспертизы о присвоении категории людям с ограниченными возможностями или утратившим здоровья. Дополнительно посещать какие-либо инстанции и подавать заявления для назначения такой пенсии не придётся.

А в это время, так как 8 марта - праздничная дата, выплата пенсии за этот день будет осуществляться заранее, 6 или 7 числа в зависимости от графика работы почтового отделения. Так как 7 число - предпраздничный день, работа отделений почтовой связи будет сокращена на 1 час.

В ряде почтовых отделений, у которых 9 и 10 марта выходные дни, выплата пенсии будет произведена накануне. Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в марте в обычные сроки.