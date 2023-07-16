Россияне — за отечественные автомобили для чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы пересадить депутатов на автомобили, произведенные в России. Предложение о смене иномарок депутатов на отечественные авто поддержали 3 из 4 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведёт к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей». 9% не поддерживают подобную идею: «Очередная «маниловщина»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали».

Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%).

Чаще всего же инициативу Володина поддерживают россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (80%).

Владельцы иномарок выступали за инициативу чуть чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 75% соответственно).

Время проведения опроса: 11—13 июля 2023 года.