Россияне — за повышение суммы страхования вкладов

С 2025 года предполагается повысить сумму по страхованию длинных вкладов с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей. Поддерживает инициативу каждый четвертый россиянин, ещё 36% считают новые условия недостаточными — они предлагают ещё повысить страховку и/или распространить её на вклады любой продолжительности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Сейчас государство страхует вклады до 1,4 млн рублей: в случае банкротства банка вкладчику вернут не более этой суммы. С 2025 года предполагается повысить страховку до 2,8 млн рублей для длинных вкладов (на срок от 3 лет). 36% россиян считают предложенные условия недостаточными, по их мнению, необходимо еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. Такой точки зрения чаще придерживаются мужчины (41% против 31% среди женщин). О недостаточности условий также говорили опрошенные в возрасте от 45 лет (40%) и граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (40%).

26% россиян поддерживают инициативу в её первоначальном виде. Причём выше всего уровень поддержки среди граждан в возрасте до 34 лет (31%).

Среди имеющих вклады больше как сторонников инициативы в её нынешнем виде, так и тех, кто за расширение условий страхования: 29 и 50% соответственно.

Каждый двенадцатый (8%) высказался против увеличения суммы страхования вкладов и ещё 30% затруднились с ответом: «Я в этом не разбираюсь»; «Раз страхуют и повышают страховку, значит, что-то идёт не так»; «Такие длинные вклады к окончанию срока уже ничего не стоят».

Время проведения опроса: 20—24 сентября 2024 года.