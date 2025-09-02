Россияне 45+ активно поддерживают идею возврата к 8- и 10-летке в школах

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 8- и 10-летнего школьного образования. Общественное мнение по этому вопросу разделилось: сторонников и противников идеи практически поровну. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители школьников.

За возврат к 8- и 10-летке в школах — 40% россиян, против — 42%, а 18% затруднились с ответом. Среди родителей школьников идея получила бо́льшую поддержку: 46% — за, 34% — против и 20% затруднились ответить.

Предложение поддерживают 40% мужчин и 39% женщин, против высказались 45 и 40% соответственно. А вот среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (51%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки значительно ниже — 40%. Против инициативы высказались 31% отцов и 38% матерей.

Наблюдается ярко выраженный поколенческий раскол. Среди молодёжи до 35 лет идею поддерживают лишь 34%, среди 35—45-летних — 32%, а большинство респондентов в возрасте от 45 лет (57%) выступают за возврат к 8- и 10-летнему образованию. Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 38%, а среди родителей старше 45 лет —59%.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за сокращение срока обучения в школах активнее тех, кто зарабатывает меньше (44%). Респонденты с высшим образованием поддерживают идею чаще, чем респонденты со средним профессиональным (43 и 39% соответственно).

Время проведения опроса: 15—20 августа 2025 года.