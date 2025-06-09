Россияне без высшего образования чаще видят в нём залог финансового успеха

2 из 3 россиян согласны с тем, что высшее образование расширяет возможности для роста дохода. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

64% россиян считают, что высшее образование даёт больше возможностей для увеличения дохода: 30% полностью согласны с этим утверждением, ещё 34% — скорее согласны.

Женщины разделяют это мнение чаще мужчин (66% против 62% соответственно). Среди молодёжи до 35 лет и россиян старше 45 лет доля согласных значительно выше (67 и 69% соответственно), чем среди респондентов от 35 до 45 лет (56%). Причём молодёжь чаще тех, кто старше, демонстрируют абсолютную уверенность в том, что у выпускников вузов больше возможностей хорошо зарабатывать.

Респонденты с доходами до 50 тысяч рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза даёт больше возможностей для роста уровня дохода (69% против 59% соответственно), и абсолютная уверенность в этом утверждении чаще всего свойственна именно тем, кто зарабатывает ниже среднего (38%).

Выпускники колледжей (68%) чаще, чем выпускники университетов (66%), признают преимущество диплома вуза, ссылаясь на случаи отказа в работе из-за его отсутствия: «Не всегда люди со средним образованием могут попасть на приличную работу»; «При поиске работы по своему диплому о среднем профессиональном образовании мне отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на то, что им нужны кадры исключительно с высшим образованием».

Время проведения опроса: 4—15 мая 2025 года.