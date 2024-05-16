Россияне безоговорочно поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что до августа нужно принять закон о запрете продажи энергетиков детям. Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента 23 января. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Большинство россиян одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 8%, их основной довод — запретный плод сладок.

Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (89 и 82% соответственно). Россияне с детьми — чаще бездетных (88 и 82%).

Время проведения опроса: 13 мая 2024 года.