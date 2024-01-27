Россияне богатеют, но при этом в 2023 году взяли рекордное количество микрозаймов

Россияне в 2023 году взяли 34,91 млн займов «до зарплаты» - на рынке их относят к PDL-займам. Они берутся на сумму до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней с единоразовым погашением.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это рекордный показатель - он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 году (31,1 млн), и почти на 22% больше, чем в 2021 году (28,62 млн).

Не помешали достичь этого рекорда и прямые лимиты на выдачи от ЦБ, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые начали действовать в 2023 году.

Как считает гендиректор финансовой онлайн-платформы «Webbankir» Андрей Пономарев, среди прошлогодних драйверов рынка - высокий спрос на займы у населения на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков.