Россияне больше доверяют водителям и инженерам — мужчинам, а парикмахерам и бухгалтерам — женщинам

В журналистике и сфере архитектурного проектирования больше женщин, а доверяют чаще мужчинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (94%) и доверия к ним больше как со стороны женщин (65%), так и со стороны мужчин (60%). Женщин среди фармацевтов — 87%, и уровень доверия именно к представительницам слабого пола в этой сфере очень высок (61% среди мужчин и 60% среди женщин). 3 из 4 педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (48% мужчин и 49% женщин). Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор call-центра.

Инженерные специальности в большинстве своём относятся к мужским (89% ИТР — представители сильного пола), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 76% мужчин и 67% женщин). Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулем больше доверия как со стороны сильного, так и слабого пола (79 и 67% соответственно).

Среди профессиональных групп, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50: юристы, повара, фотографы, — уровень доверия тут выше к специалистам-мужчинам со стороны потенциальных клиентов обоих полов.

В сфере архитектурного проектирования женщин больше (59%), а доверяют россияне и россиянки чаще мужчинам (64 и 55% соответственно). Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (69%), однако голоса опрошенных — на стороне корреспондентов-мужчин.

Врачи-мужчины — в меньшинстве (39%), но женщины-пациентки больше доверяют им, а вот среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков. Мужчины-массажисты пользуются бо́льшим доверием со стороны женщин, массажистки (коих в профессии меньше) — со стороны мужчин.

10 лет назад по уровню доверия россиян к специалистам-мужчинам лидировали ИТР, повара и фотографы, сегодня — водители, ИТР и архитекторы. Как в 2013 году, так и сейчас среди женщин-специалистов россияне чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов.

Время проведения опроса: 16 января — 8 февраля 2023 года.