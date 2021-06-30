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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 12:00

Россияне больше всего ждут от Владимира Путина ответов на вопросы о вакцинации и борьбы с коронавирусной инфекцией

Общее число обращений в адрес Президента России в рамках подготовки программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая начнётся в 12.00 сегодня,  составляет 1млн 256  тысяч 48. Такую уточненную статистику, собранную по состоянию на 9.05 мск среды, приводит телеканал «Россия-24».

По данным телеканала, 658 тысяч 183 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 331 тысяча 70 вопроса при помощи СМС или ММС, 129 тысяч 336 - через сайт программы и 103 тысячи 972 - через мобильное приложение «Москва-Путину», еще 33 тысячи 487 обращений поступило через социальные сети.

Как отмечается в эфире телеканала, самой популярной темой остаётся вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.

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