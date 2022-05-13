Россияне чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения на фоне коллег

При этом результаты коллектива имеют особое значение для медсестёр, охранников и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с опытом работы в трудовом коллективе.

Для 57% россиян в работе важнее успех всего коллектива, тогда как для трёх из 10, напротив, большее значение имеют личные достижения на фоне коллег. При этом за успех команды чаще других переживает молодёжь до 24 лет (60%). Среди россиян 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (32%), однако те, кто заинтересован в первую очередь в командных результатах, также в большинстве (54%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (78%), охранников (72%), администраторов (68%), квалифицированных рабочих (67%) и менеджеров по логистике (64%). А вот собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (55%), а также маркетологов (50%) и менеджеров по продажам (48%).