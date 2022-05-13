С пятницы, 13 мая, в Мурманской области ношение масок является рекомендациейВ Мурманской области выросло число сторонников атомной энергетики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 18:00

Россияне чаще переживают за успех всей команды, а не за личные достижения на фоне коллег

При этом результаты коллектива имеют особое значение для медсестёр, охранников и администраторов, а собственные профессиональные победы — для дизайнеров, маркетологов и менеджеров по продажам. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с опытом работы в трудовом коллективе.

Для 57% россиян в работе важнее успех всего коллектива, тогда как для трёх из 10, напротив, большее значение имеют личные достижения на фоне коллег. При этом за успех команды чаще других переживает молодёжь до 24 лет (60%). Среди россиян 35—44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (32%), однако те, кто заинтересован в первую очередь в командных результатах, также в большинстве (54%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (78%), охранников (72%), администраторов (68%), квалифицированных рабочих (67%) и менеджеров по логистике (64%). А вот собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (55%), а также маркетологов (50%) и менеджеров по продажам (48%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Спутники». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кольские судебные приставы и ресурсоснабжающая организация провели совместный выход по квартирам должников-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 2,99 рубля, доллар потерял 2,01 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Работы по замене бойлеров в 2022 году в Мурманской области уже выполнены на 20%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика