Россияне до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян, хотя привитых среди них практически нет

В России был зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, боятся ли они нового вируса и готовы ли россияне моложе 41 года сделать прививку от оспы. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

9% россиян признались, что очень боятся заразиться новым вирусом — оспой обезьян. 1 из 3 опрошенных немного боится болезни (33%). 58% россиян оспа обезьян совсем не пугает.

Женщины чаще мужчин опасаются вируса: 12% против 7%. Россияне до 34 лет самые бесстрашные: 69% из них совсем не боятся оспы обезьян, несмотря на то что подавляющее большинство не вакцинировано — прививка от оспы входила в календарь прививок советских граждан до 1979 года рождения.

Готовых вакцинироваться от вируса оспы среди россиян до 41 года меньшинство: 8% однозначно готовы ещё 22% скорее готовы. Скорее не будут вакцинироваться 33% респондентов, 37% — однозначно не будут.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в мае 2022 года, отношение россиян к оспе обезьян практически не изменилось. А противников вакцинации от оспы обезьян стало больше: 70% сейчас, 61% — в мае. «Прежде чем делать прививку, нужно оценить масштаб эпидемии и вероятность заражения!», — комментируют они.