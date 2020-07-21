Россияне должны знать, сколько они смогут прожить в своём доме до момента, когда здание станет аварийным

В России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ.

Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. Это позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное, пишут «Известия», ознакомившиеся с письмом Союза потребителей.

Мера также заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, «сроки годности» которого постоянно сокращаются, отметили эксперты.

По мнению председателя союза Петра Шелища, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Впоследствии информация должна стать доступной для потребителей.

В письме отмечено, что, согласно действующему регулированию, срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет. Но каким будет реальный срок службы дома, как раз и нужно знать покупателю: тогда он поймёт, сколько сможет прожить в нём до момента, когда здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

В письме Союза потребителей сказано, что панельные хрущевки рассчитаны всего на 50 лет и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9-16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070–2105 годах.

В Минстрое «Известиям» сказали, что на момент публикации статьи предложение союза в ведомство не поступало.

Эксперты газеты не исключают, что ГОСТ подтолкнет девелоперов к тому, чтобы увеличить «срок годности» жилого дома, а это обязательно отразится на его стоимости.

Также новый стандарт спровоцирует другое серьёзное изменение. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60-80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20–25 лет.