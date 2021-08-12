Россияне готовы получать на 10% меньше ради работы удалённо

Россияне, заинтересованные в удаленке, в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради работы на дому. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.

Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату: 17% опрошенных готовы получать на удаленке на 5% меньше, 9% готовы согласиться на 10-процентное снижение заработка. Тех, кто в принципе готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодёжи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. (по 43%).

Интересно, что ради работы рядом с домом готово поступиться частью заработка большее число россиян (48%). Впрочем, в среднем уступить в деньгах россияне готовы практически столько же, сколько и ради удалёнки (9%).