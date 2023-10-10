Россияне хотели бы работать плечом к плечу с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем

Шерлок Холмс и Джек Воробей — коллеги мечты для россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после того, как выяснили, кого из киноперсонажей россияне мечтали бы видеть в качестве своих сослуживцев. В открытом опросе по заказу «Russia Today» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне хотят работать с умными и везучими: при всем многообразии киноперсонажей лидирующие позиции в качестве самых желанных коллег — у Шерлока Холмса и Джека Воробья (их назвали 4 и 3% респондентов соответственно).

По 2% голосов опрошенных у таких харизматичных киногероев из разных медиаэпох как Железный человек, Терминатор, Нео, доктор Хаус и Штирлиц.

Гендерные различия налицо: женщинам в качестве коллег милее Шерлок и Джек Воробей, а также Грегори Хаус, мужчинам — Тони Старк, Терминатор и Штирлиц.

Подполковник Владимир Яковлев из «Полицейских с Рублевки» в исполнении Сергея Бурунова, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» в рейтинге исключительно благодаря мужчинам. Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер из «Сверхъестественного», Тося Кислицына из «Девчат», гений-Ненашев, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» — только благодаря женщинам.

Ранее «SuperJob» выяснил, что идеальные руководители для россиян — Жеглов и Штирлиц.

Время проведения опроса: 27 сентября — 3 октября 2023 года.