Россияне хотят, чтобы служба в армии была профессией, а не почётной обязанностью

Русская православная церковь высказалась за отказ от обязательной воинской повинности после трагического инцидента в Воронеже, где солдат расстрелял сослуживцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, какая армия нужна России.

47% респондентов считают, что России нужна контрактная армия: «Зачем призывать людей, которые не хотят иметь ничего общего с армией? У нас достаточно девушек и парней, которые в армию пойдут с удовольствием, если им дать возможность». За всеобщий воинский призыв высказались 27%: «Каждый мужчина должен быть готов в определенный момент взять в руки оружие и встать на защиту родной земли».

Контрактную армию чаще поддерживают россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (51%) и респонденты старше 45 лет (52%). Среди мужчин число сторонников службы по контракту на треть больше, чем среди женщин: 54 и 40%.