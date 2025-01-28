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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 18:00

Россияне любят ходить в отпуск в июле — в этом году отпускные именно в этом месяце будут максимальны

Каждый третий россиянин назвал июль лучшим месяцем для отпуска. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Россияне рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 31% респондентов назвали июль. В этом году идти отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (22%) предпочитает август, каждый восьмой (12%) — сентябрь, каждый одиннадцатый (9%) — июнь, а май и октябрь — по 5% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у россиян — март (менее 1% респондентов).

Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее, в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы пойти чуть больше представительниц прекрасного пола (11% против 8% мужчин).

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха россияне в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Июль — самый популярный отпускной месяц у россиян, в это время чаще предпочитают отдыхать граждане в возрасте до 35 лет (34%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (28%).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают россияне с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тысяч рублей (21%), тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, таких только 5%.

Какими соображениями руководствуются экономически активные граждане, планируя отпуска?

Каждый четвертый россиянин (26%), в первую очередь, учитывает потребности и возможности членов семьи, для каждого седьмого (14%) важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для каждого восьмого (12%) — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, каждый двенадцатый (8%) берет отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.

Время проведения опроса: 22—24 января 2025 года.

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