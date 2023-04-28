Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц

Достойная пенсия, по мнению россиян, в среднем составляет 47 тысяч рублей в месяц, за 5 месяцев пенсионные притязания увеличились на 1,3%. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года были проиндексированы на 4,8%, социальные пенсии — с 1 апреля 2023 года на 3,3%. Реальная же сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше той, что считают достойной, и составляла в декабре 2022 года 18552 рубля 13 копеек.

По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, следует, что среднестатистический россиянин, рассуждая о достойном уровне пенсионного обеспечения в старости, называет сумму в 47 тысяч рублей в месяц.

Притязания мужчин выше, чем у женщин: 47,6 и 46,3 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют достойной: 46 тысяч рублей среди россиян моложе 34 лет и 47,6 тысячи рублей среди тех, кому от 45 лет; 44,3 тысячи среди зарабатывающих до 50000 рублей и 49,4 тысячи рублей среди граждан с зарплатой от 80000 рублей.

Лидирующие позиции по величине пенсионных ожиданий занимает столица: москвичи считают достойной пенсию в размере 51,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург (48,7 тысячи), на третьем — Тюмень (47,7 тысячи). Самые скромные запросы — у жителей Ярославля (42 тысячи) и Ижевска (42,2 тысячи рублей в месяц).

Время проведения опроса: 3—26 апреля 2023 года.