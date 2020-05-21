Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги

Такова позиция Минфина. Об этом сообщила гава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ознакомившаяся с отрицательным отзывом министерства по поводу выделения на эти цели субсидий из бюджета.

Хованская намерена обратиться к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на ситуацию с субсидиями на расходы граждан по оплате услуг ЖКХ - необходимо сделать так, чтобы в общем доходе семьи эта сумма была снижена с 22% до 15%. По её ловам, как пишут «Известия», ранее с предложением о выделении этих средств из федерального бюджета выступили в Минстрое и в Госдуме. Речь идёт о поправках в постановление от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», которые уже внесены в кабинет министров.

Как отметила Хованская, Минстрой на прошлой неделе внёс поправки в правительство, и на это предложение все реагируют положительно, кроме Минфина, который пишет, что денег на эти цели в федеральном бюджете не предусмотрено. «Но если этой меры не предпринять, то это будет работать на снижение платежей граждан, которые могут просто от них отказаться. Ведь многие из-за кризиса потеряли работу», - сообщила она.

По словам депутат, изначально предлагалось сделать так, чтобы платежи за услуги ЖКХ не превышали и 10% дохода семьи. Потом решили остановиться на 15%. Хованская добавила, что поначалу Минстрой не поддерживал эту идею, но в условиях пандемии изменил свою точку зрения, признав, что не нужно делать неплательщиками людей, которые не по своей вине, а из-за кризиса потеряли работу.

«Если Минфин будет против, с большой долей вероятности это значит, что предложение не будет поддержано правительством в целом. Поэтому я и хочу направить обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина, который на словах отреагировал на эту инициативу нормально», - пояснила депутат.