Стартовал второй этап программы «Туризм для своих»12 июля в Мурманске состоится «Рыбный переполох»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 12:00

Россияне назвали главные ожидания от программы адаптации на новой работе

Большинство соискателей Мурманской области считают программу адаптации важной частью выхода на новую работу. По данным исследования hh.ru, 78% уверены, что онбординг помогает быстрее разобраться в рабочих задачах. При этом только 26% знают, что в их компании такая программа существует, а половина никогда о ней не слышала или затруднилась ответить.

Среди других главных преимуществ онбординга жители региона называют возможность быстрее почувствовать себя комфортно на новом месте (48%). Для 30% программа адаптации помогает понять, хотят ли они работать в компании дальше, еще 26% — разобраться в структуре компании, а 13% — влиться в коллектив.

Исследование также показало, чего сотрудникам чаще всего не хватает в первые месяцы работы. На первом месте — информации о своих обязанностях и задачах, об этом сообщили 33% респондентов. Ещё 28% отметили нехватку поддержки, 26% — внимания и обратной связи со стороны руководителя. Для 17% проблемой стала недостаточная автоматизация кадровых процессов, а 11% — отсутствие систематизированной информации о компании. При этом 17% участников исследования сообщили, что в период адаптации им всего хватало.

Оценка первых месяцев работы оказалась неоднозначной. Самой распространенной стала оценка 7 баллов из 10 — её поставили 20% опрошенных. Максимально положительные эмоции (10 баллов) испытали 13% респондентов, столько же поставили 5 баллов. Ещё по 15% оценили свой опыт на 6 и 8 баллов. При этом каждый пятый участник исследования поставил своему опыту от 1 до 4 баллов, что говорит о том, что адаптация нередко сопровождается стрессом и трудностями.

Современные HR-технологии становятся дополнительным преимуществом работодателя. Для 59% мурманчан цифровые кадровые решения важны при выборе работы. Ещё 15% респондентов относятся к этому нейтрально, а для 9% этот фактор не имеет значения.

Среди цифровых HR-инструментов, которые соискатели хотели бы видеть у работодателя, чаще всего называют электронный кадровый документооборот и автоматизацию оформления отпусков, справок и других кадровых заявок (по 41%). Далее следуют личный кабинет (33%), онлайн-оформление на работу и адаптация (30%), а также мобильное приложение (20%). Также востребованы автоматизированная постановка целей и KPI (17%), маркетплейс внутренних вакансий (15%) и AI-помощник для HR и сотрудников (11%).

«Сегодня программа адаптации становится не просто частью процесса трудоустройства, а важным фактором, который влияет на первые впечатления сотрудника о работодателе. При этом исследование показало разрыв между ожиданиями и реальностью: 78% соискателей считают онбординг важным, однако лишь 26% знают, что такая программа есть в их компании. Это говорит о том, что работодателям важно не только выстраивать процесс адаптации, но и делать его понятным, заметным и доступным для новых сотрудников», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Опрос проводился со 2 по 19 июня 2026 года среди 1339 российских соискателей, в том числе из Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Легенды русского балета». Документальный фильм, 2 сезон (16+)16:20«Жар-Птица». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь чаще копит на жильё и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять