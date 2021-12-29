Россияне не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуска, как предлагает Жириновский

Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян, чтобы у них была возможность самостоятельно выбрать, когда отдыхать. Однако граждане чаще выступают против подобной инициативы. Такие результаты мнений получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Инициативу Владимира Вольфовича поддержали 38% россиян, каждый второй — против, ещё 12% затруднились с оценкой идеи.

Если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (43 и 44% соответственно), то женщины чаще всех выступали против (59%).

Россияне старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (52%).

«Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает», — комментируют те, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: «Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учёбы»; «В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!»