Россияне не хотят расставаться с монетами

К выводу монет из денежного оборота россияне пока не готовы, несмотря на то что большинство предпочитает безналичную оплату. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны.

А тем временем чеканка копеек в России уже прекращена, в 2023 году Центробанк выпускает монеты номиналом от 1 рубля и выше.

Как сегодня поступают с монетами? 44% россиян обычно тратят мелочь, 27% складывают в копилку, 14% — отдают детям. 4% опрошенных меняют монеты на банкноты, 3% жертвуют на благотворительность, 1% выбрасывает монеты, 7% находят им иное применение (носят с собой 10-рублевки в качестве жетона для тележек в супермаркетах, коллекционируют, оставляют чаевые на заправках).

Лишь 29% россиян подняли бы монету на улице: 17% независимо от ее номинала, 12% — только 5 или 10 рублей. Интересно, что 13 лет назад готовых поднять монету на улице было 37%. 56% россиян не станут подбирать монету. Для некоторых это вопрос стеснения и принципов, для других — суеверие («Не мною заработано, не мною взято. Переносчик заразы»).

При этом только 20% россиян считают, что монеты следует вывести из денежного оборота (мы решили спросить только о рублях, т. к. разговор о копейках в нынешних условиях кажется уж совсем несерьёзным): 5% — за то, чтобы отказаться от монет по 1 и 2 рубля, 6% — 1, 2 и 5 рублей, 9% — за отказ вообще от всех монет. 63% россиян считают, что выводить монеты из денежного оборота не следует.

Женщины чаще тратят монеты и отдают мелочь детям, мужчины — складывают в копилку. Поднять монету на улице мужчины считают незазорным в 2,5 раза чаще женщин.

Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше уважения к монетам: россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц чаще говорят, что подбирают монетки на улице, и реже демонстрируют готовность расстаться с мелочью.

Время проведения опроса: 16—19 октября 2023 года.