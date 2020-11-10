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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 09:00

Россияне не хотят рожать и жить?

Нацпроект «Демография» не может решить проблему убыли населения в России, даже если будет полностью реализован, стране нужна более активная демографическая политика, говорится в оперативном докладе Счётной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2020 года.

«Реализацией только нацпроекта «Демография» проблемы повышения рождаемости не решить. В этой связи с учётом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивной демографической политике», - говорится в документе.

Счётная палата отмечает, что расходы бюджета по нацпроекту проекта «демография» за девять месяцев текущего года составили только 55,4% от годового плана, что обусловлено в основном ситуацией с распространением коронавируса. Целями нацпроекта являются увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на 1 женщину; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.

При этом аудиторы видят риски недостижения этих показателей, даже если все запланированные в нацпроекте мероприятия будут реализованы.

Счётная палата приводит данные, согласно которым с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения с 2,3 тысячи человек в 2016 году до 316,2 тысячи человек в 2019 году. «За январь-июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тысячи человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года. В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе-июле 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации превышение составило 1,5-2,4 раза», - сообщается в документе.

В январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в России отмечалось снижение числа родившихся в 78 субъектах РФ и увеличение числа умерших - в 62 регионах. При этом если в 2016 году в России родилось 1,9 миллиона человек, в 2019 году – 1,5 миллиона человек, то в январе-июле 2020 года – только 811,7 тысячи человек, или 94,3% аналогичного периода 2019 года. «Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году при плане, установленном в нацпроекте «Демография» на 2019 год — 1,63», — отмечается в докладе Счётной палаты.

Аудиторы обращают внимание, что естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года. «Установленное в нацпроекте значение по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достигнуть лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата», — отмечают авторы доклада.

 

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