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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 10:15

Россияне не надеются на снижение курсов валют

Курс доллара интересует только каждого четвертого россиянина, курс евро — лишь каждого пятого. Большинство россиян не следят за динамикой курса рубля по отношению к американской и европейской валютам, к таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый экономически активный россиянин (25%) следит за курсом доллара, каждый пятый (19%) — за курсом евро. Интерес к валютному рынку чаще проявляют мужчины: 29% из них отслеживают курс доллара (среди женщин — 20%), 22% — курс евро (против 15% среди женщин).

За ценой американской валюты активнее наблюдают граждане с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (по 29%), европейской — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (23%).

По данным исследований «SuperJob», число граждан, которых интересует курс американской валюты, одно из самых низких за 6 лет. Меньше было разве что в августе 2019 года — 24%. В последний раз достаточно высокий уровень общественного интереса к доллару был зафиксирован 19 марта 2020 года, за несколько дней до объявления общероссийского локдауна, — тогда за курсом доллара следили 36% опрошенных. А больше всего россиян наблюдали за ценой американской валюты в декабре 2014 года — рекордные 54%.

Несмотря на то, что официальный курс валют от Центробанка в дни проведения опроса демонстрировал небольшое укрепление рубля, россияне прогнозируют повышение стоимости американской и европейской валюты к концу новогодних каникул: средний ожидаемый курса доллара на 11 января 2021 года — 81 рубль 77 копеек, евро — 93 рубля 83 копейки.

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