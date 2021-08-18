Россияне не смирились с пенсионной реформой: к старому порядку выхода на пенсию хотят вернуться 87%

Как сообщают федеральные СМИ, депутаты одной фракции внесли в Госдуму законопроект о возвращении к старому порядку выхода на пенсию по возрасту: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

По мнению 87% россиян, следует вернуть прежний порядок выхода на пенсию, действовавший до 2018 года: мужчинам с 60 лет, женщинам с 55. Лишь 5% отрицательно отнеслись к подобной инициативе, их основные доводы: «Выборы скоро, вот политики и активизировались, но очевидно, что возврата к старому не будет».

Число противников пенсионной реформы закономерно растёт с увеличением возраста респондентов: 79% среди россиян до 34 лет и 92% среди тех, кто старше 45-ти.

Ровно год назад с подобной инициативой уже выступали, но отношение голосов сторонников и противников возвращения к старому порядку выхода на пенсию не изменилось.